Гагаузы выступают против президента-униониста!

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Гагаузский народ выступает против того, чтобы президентом Молдовы стал сторонник присоединения страны к Румынии. Те мизерные 2% голосов, которые Майя Санду получила в регионе в первом туре, это явно доказывают. Об этом заявил изданию GagauzNews член Общественного совета Молдовы, председатель Народного антикризисного штаба (НАШ) Виктор Петров.

По его словам, Майя Санду неприкрыто демонстрирует свою предрасположенность к потере Молдовой своей государственности и вхождению страны в состав Румынии.

– Санду неоднократно заявляла, что очень рассчитывает на поддержку лидеров-унионистов в преддверии второго тура выборов. Известны её открытые заявления, что она будет голосовать за объединение с Румынией в случае проведения референдума по этому вопросу. Согласитесь, эти слова о многом свидетельствуют. У большинства жителей Гагаузии возникает вопрос: как можно поддержать человека, в открытую заявляющего о своем желании уничтожить свою страну?! — отметил Петров.

Он добавил, что румынские политики открыто призывают голосовать за Санду, рассчитывая на вхождение Молдовы в состав Румынии, и в своих дискурсах называют наше государство не иначе как Бессарабией, памятуя о периоде оккупации с 1918 по 1940 годы.

Петров напомнил и о словах Санду, касающихся полного ее нежелания запрещать унионистские марши в случае избрания президентом Молдовы.

– Более того, Майя Санду не в состоянии сколь-нибудь разумно объяснить, почему она, будучи министром образования, проявляла активную русофобскую позицию и причислила к иностранным языкам русский, который является родным для трети населения Молдовы и на котором общается огромное количество жителей Гагаузии, — заключил Петров.

В Молдове 15 ноября состоится второй тур выборов президента. В первом туре в АТО Гагаузия за Игоря Додона проголосовали 84,35% избирателей от числа явившихся на участки. У Майи Санду показатель по данному региону составляет чуть более 2%.

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