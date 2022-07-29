Гагаузские аграрии подсчитывают ущерб от засухи (ВИДЕО)

Гагаузские аграрии подсчитывают ущерб от засухи (ВИДЕО)

Засушливая погода нанесла сильный удар по сельхозпроизводителям из Гагаузии. Это констатирует комиссия, которая обследует состояние культур, пострадавших от засухи.

– Состояние кукурузы очень плачевное. В некоторых местах она полностью обожжённая. Особенно пострадали европейские сорта. Урожая, по предварительным оценкам, в этом году не будет, – рассказал представитель управления АПК Гагаузии Иван Драганов.

Такая же ситуация в Вулканештах, Кирсово, Дезгинже, Гайдарах, Бешгиозе, Чок-Майдане. Здесь уже обследовано порядка 7 тысяч га посевов кукурузы, пишет gagauzinfo.md.

– Засуха налицо, растения высохли, в некоторых местах даже не образовались плоды. По итогу будут составлены акты, которые будут направлены в правительство, – отметил представитель управления по ЧС Дмитрий Константинов.

Николай Михни из Чок-Майдана более 20 лет занимается земледелием. По его словам, хороший урожай удаётся получать раз в четыре года. На посев кукурузы он потратил несколько десятков тысяч леев, но собирать просто нечего. Такая ситуация у агрария и с подсолнухом.

– Я потратил 40 тысяч, но урожая не ожидаю. Даже невыгодно будет комбайн арендовать. Настроение плохое, у меня дома каждый день ругань, – говорит сельхозпроизводитель.

По словам аграриев, засуха и отсутствие урожая не должны повлиять на квотчиков. Люди должны получить обещанное зерно. Аграрий из Чок-Майдана планирует закупить необходимое количество кукурузы и подсолнуха, чтобы расплатиться с людьми.

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