Гагаузские аграрии подсчитывают ущерб от засухи (ВИДЕО)

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Засушливая погода нанесла сильный удар по сельхозпроизводителям из Гагаузии. Это констатирует комиссия, которая обследует состояние культур, пострадавших от засухи.

– Состояние кукурузы очень плачевное. В некоторых местах она полностью обожжённая. Особенно пострадали европейские сорта. Урожая, по предварительным оценкам, в этом году не будет, – рассказал представитель управления АПК Гагаузии Иван Драганов.

Такая же ситуация в Вулканештах, Кирсово, Дезгинже, Гайдарах, Бешгиозе, Чок-Майдане. Здесь уже обследовано порядка 7 тысяч га посевов кукурузы, пишет gagauzinfo.md.

– Засуха налицо, растения высохли, в некоторых местах даже не образовались плоды. По итогу будут составлены акты, которые будут направлены в правительство, – отметил представитель управления по ЧС Дмитрий Константинов.

Николай Михни из Чок-Майдана более 20 лет занимается земледелием. По его словам, хороший урожай удаётся получать раз в четыре года. На посев кукурузы он потратил несколько десятков тысяч леев, но собирать просто нечего. Такая ситуация у агрария и с подсолнухом.

– Я потратил 40 тысяч, но урожая не ожидаю. Даже невыгодно будет комбайн арендовать. Настроение плохое, у меня дома каждый день ругань, – говорит сельхозпроизводитель.

По словам аграриев, засуха и отсутствие урожая не должны повлиять на квотчиков. Люди должны получить обещанное зерно. Аграрий из Чок-Майдана планирует закупить необходимое количество кукурузы и подсолнуха, чтобы расплатиться с людьми.

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