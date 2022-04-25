Гагаузская автономия узаконит георгиевскую ленту на своей территории до 9 мая

Гагаузская автономия узаконит георгиевскую ленту на своей территории до 9 мая

Власти Гагаузской автономии планируют к 9 мая разрешить на территории региона демонстрацию георгиевской ленты, несмотря на запрет этого символа молдавскими властями. Об этом сообщил журналистам депутат Народного собрания Владимир Петров.

– День Победы отпразднуем не хуже, чем раньше. <…> Георгиевские ленточки у нас есть в достаточном количестве. Всем гражданам хватит. На территории Гагаузии к этому времени будет разрешена вся атрибутика, связанная с Великой Победой, – сказал он в видеоинтервью, которое в понедельник опубликовано в местном Telegram-канале “Молдавский вагон“.

Народное собрание Гагаузии ранее уведомило парламент Молдовы о несогласии с запретом, который, по мнению гагаузских парламентариев, раскалывает общество. В эти дни в автономии рассматриваются законопроект “Об использовании символов Победы на территории Гагаузии” и проект постановления “Об организации и проведении в Гагаузии акции “Георгиевская лента”, пишет ТАСС.

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