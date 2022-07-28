Гагауз: Установление тотального контроля одной политической партии над избирательным органом и есть хвалёный “европейский опыт”?! (ВИДЕО)

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Молдова, в том числе как кандидат на вступление в ЕС, взяла на себя обязательства соблюдать права нацменьшинств и обязалась создавать условия для эффективного участия представителей сообществ в управлении государственными делами. Об этом депутатам ПДС на заседании парламента напомнил социалист Фёдор Гагауз, комментируя то, что при разработке нового Избирательного кодекса чаяния жителей Гагаузии не были учтены.

Представители власти, продолжил Гагауз, часто в своих выступлениях ссылаются на европейский опыт, но европейский опыт – это не абстракция, а конкретные законы, конвенции, стандарты и правила, соблюдение которых и создало ту политическую модель Европы, которую руководство Молдовы так часто приводит в пример.

– Нельзя быть кандидатом в члены ЕС и устанавливать тотальный контроль одной политической партии над избирательным органом и игнорировать интересы крупных групп общества нашего государства. Поэтому я призываю к вашей рациональности и предлагаю ко второму чтению доработать Избирательный кодекс с учетом изложенных аргументов. Это станет тестом на приверженность демократическим ценностям и покажет истинную цену проевропейской риторики, – отметил он.

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