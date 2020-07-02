Гацкан записал новое видео: У меня всё хорошо, меня никто не похищал и никто не удерживает где-либо (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ получил этим вечером видеозапись от Штефана Гацкана. На ней он в очередной раз говорит, что с ним всё хорошо и что он добровольно отказался от мандата, но нуждается в отдыхе.

– Уважаемые депутаты, дорогие коллеги, друзья, родные! Хочу выступить с некоторыми уточнениями. У меня всё хорошо, я добровольно отказался от мандата депутата. Меня никто не похищал и никто не удерживает где-либо. Я прохожу психоэмоциональную реабилитацию. Очень вас прошу не оказывать давление на окружающих. Искренне желаю крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах, – сказал он.

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