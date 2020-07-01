Гацкан вышел на связь: У меня всё хорошо, меня никто не похищал (ВИДЕО)

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Сдавший сегодня мандат депутата Штефан Гацкан записал короткое видео, в котором рассказал, что с ним всё хорошо и что его никто не похищал, как об этом сегодня заявили представители “Про-Молдова”.

– У меня всё хорошо, я нахожусь рядом с семьей. Не беспокойтесь, всё ОК. Мне нужно немного покоя, – сказал он.

Напомним, что сегодня утром Штефан Гацкан отказался от мандата депутата, о чем уведомил в заявлении спикера парламента. Недовольные его решением представители группы “Про-Молдова” заявили, что Гацкана похитили и заставили подписать документ.

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