Габриел Кэлин: ПДС – это шайка жёлтых шакалов. Если мы их не остановим, они сметут всех, кто с ними не согласен (ВИДЕО)

Габриел Кэлин: ПДС – это шайка жёлтых шакалов. Если мы их не остановим, они сметут всех, кто с ними не согласен (ВИДЕО)

В Молдове установились диктатура и культ личности. Нам запрещают не только думать, но и говорить. Об этом на акции протеста перед зданием президентуры заявил журналист Габриел Кэлин. 

– ПДС – это шайка жёлтых шакалов, которая думает, что пришла к власти на 4 года. Но сколько они будут у власти – решать нам, гражданам. И если мы позволим им оставаться у власти 4 года, они сметут всех, кто не согласен с ними, всем, кто говорит правду. А правда заключается в том, что Санду была в команде, укравшей миллиард, – сказал он. 

Кэлин также добавил, что “Санду живёт не в Молдове, а в Фейсбуке”.

– В Фейсбуке нет роста цен и тарифов, есть только тролли. Посредством Фейсбука они обманули всю страну, – подчеркнул он. 

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