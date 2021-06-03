Футбольный стадион в столичном лицее имени Николая Гоголя скоро будет сдан в эксплуатацию

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Об этом рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что это второй из шести стадионов столичных учебных заведений, которые ремонтируются силами муниципалитета.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства провело работы по восстановлению покрытия стадиона, а также установило современное освещение, а Федерация футбола Молдовы предоставила искусственное покрытие для стадиона. Стоимость работ составляет около миллиона леев, средства выделены из муниципального бюджета.

В начале этой недели был открыт футбольный стадион во дворе Теоретического лицея «Михай Витязул», а сейчас ремонтируются стадионы лицеев «Гаудеамус», «Николае Йорга», «Георге Кэлинеску» и «Ливиу Деляну». Также Теоретический лицей им. Николая Гоголя является одним из 14 учебных заведений столицы, которые были включены во второй и третий этап проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция государственных учреждений Кишинева».

Работы включают в себя внешнюю изоляцию зданий (стены, крыша, подвал), установку систем вентиляции с рекуперацией тепла, замену систем отопления, монтаж сети внутреннего освещения на светодиодах, интеллектуальные системы учета, восстановление инженерных сетей.

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