Футбольный стадион в парке “La izvor” практически готов (ФОТО)

Работы находятся на стадии завершения. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, который опубликовал фотографии, сделанные вчера вечером.
Позднее, добавил он, будет назначен человек, ответственный за планирование матчей и соответствующую экипировку тех, кто хочет играть в футбол на новом поле. Доступ для желающих зарегистрироваться и играть будет бесплатным.
– После открытия стадиона у входа в него будут отображаться график деятельности и вся контактная информация. Мы не можем оставить его без присмотра, так как несколько ранее оборудованных объектов подверглись вандализму. Чтобы стадион оставался в хорошем состоянии, здесь будут установлены камеры видеонаблюдения, – подчеркнул градоначальник.
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