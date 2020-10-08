Футбольный стадион в парке “La izvor” практически готов (ФОТО)

– После открытия стадиона у входа в него будут отображаться график деятельности и вся контактная информация. Мы не можем оставить его без присмотра, так как несколько ранее оборудованных объектов подверглись вандализму. Чтобы стадион оставался в хорошем состоянии, здесь будут установлены камеры видеонаблюдения, – подчеркнул градоначальник.