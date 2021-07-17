Футбольный стадион в парке «Ла Извор» открыт. Чебан: Все стадионы парка будут доступны для любителей спорта

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Сотрудники примарии, мунципальные советники и преторы секторов сыграли товарищеский матч на официально открытом сегодня футбольном стадионе в парке «Ла Извор».

Как рассказал генпримар Ион Чебан на своей странице в соцсети, многофункциональные стадионы созданы в рамках проекта по модернизации парка «Ла Извор».

Стадионы будут открыты для тех, кто хочет заниматься футболом, баскетболом или другими видами спорта. Объекты будут находиться под управлением претуры сектора Буюканы. График работы с условиями использования стадионов будет отображаться на информационной панели рядом.

Я рад, что нам удалось в одном из крупнейших парков столицы обустроить столько спортивных объектов: футбольный стадион, баскетбольный стадион, стадион для пляжного футбола. Здоровый образ жизни полезен всем, – отметил градоначальник.

Реабилитация парка «Ла Извор» продолжается и в этом году: здесь будут обустроены детские и фитнес-площадки, столы для бадминтона, будут заасфальтированы аллеи, обустроен пляж, созданы парковочные места и дорожки для велосипедистов.

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