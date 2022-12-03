Футбольные стадионы семи лицеев столицы будут реконструированы

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По оценкам представителей Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ), работы будут завершены до конца года.

Реконструкция уже началась в лицеях “Universul”, “Alexandru-Ioan Cuza”, “Olimp” и “Petru Zadnipru”. В то же время предстоит приступить к работам на стадионах на территориях учебных заведений “George Meniuc”, “Dante Alighieri” и “Александр Пушкин”, передает ipn.md.

ГУЖКХБ сообщает также, что в нескольких дворах многоквартирных жилых домов идут работы по строительству полей для мини-футбола по следующим адресам: улица Дойна, 104/2; бульвар Мирча чел Бэтрын, 28; ул. Алба-Юлия, 93; улица Сармизегетуса, 10 и шоссе Мунчешть, 326.

Выполняющие работы компании были отобраны по результатам тендера. Средства на эти работы выделены из муниципального бюджета.

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