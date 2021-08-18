Футбол всей его жизни

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Павел Чебану – о призвании, президентском долголетии и достижениях

Футбольная жизнь Павла Чебану протекала в самых разных ипостасях – футболист, любимец болельщиков, лучший мастер этой игры в Молдове (по мнению специалистов за последние полвека), успешный тренер, функционер, возглавлявший Федерацию футбола Молдовы (ФФМ) более 20 лет, видный деятель европейской футбольной организации УЕФА, отец известного футболиста – вратаря национальной сборной Молдовы и ведущих клубов России и Польши.

ДОСЬЕ

Павел Чебану родился в 1955 году в городе Рени Одесской области (Украина). Играл в футбольном клубе «Нистру» (Кишинёв) с 1972 по 1986 год. Возглавлял Федерацию футбола Молдовы с 1997 по 2019 год. Почётный президент Федерации футбола Молдовы и первый вице-президент Комитета по футболу УЕФА.

Сегодня легенда молдавского футбола – собеседник «АиФ в Молдове».

Одно целое с мячом

– Павел Георгиевич, если бы не было футбола, кем бы вы были?

– Вы видели, что все годы моей работы с 17 лет связаны с футболом в разных качествах. О другом я даже не думал. Я понял, что это моё призвание, моя судьба.

– Футбольная жизнь у вас протекала в самых разных ипостасях – лучший футболист, успешный тренер, президент ФФМ, видный деятель УЕФА, отец известного футболиста. В какой из этих жизненных ролей вы чувствовали себя особенно счастливым?

– На футбольном поле. Там я ощущал себя в своём мире, одним целым с мячом, с командой и болельщиками на трибунах, которые ждали от меня именно этой передачи, этого паса, прострела или удара по воротам. Вообще были неповторимые моменты в моей футбольной жизни, когда чувствовал настоящее счастье от радости десятков тысяч болельщиков, пришедших поддержать команду на Республиканском стадионе. Мы чувствовали большую ответственность и знали, что команда «Нистру» в те годы была своеобразным национальным символом Молдовы. Во всяком случае люди так нас воспринимали.

– Какой футбольный матч с вашим участием запомнился больше всего и почему?

– Таких матчей было много, сейчас трудно выделить какой-нибудь из них. Но, продолжая идею предыдущего вопроса, скажу вам откровенно, что матчи, которые проходили при переполненных трибунах стадиона, нельзя забыть. И те, в которых решалась судьба выхода нашей команды в Высшую лигу, остались навсегда в моей памяти.

Всё, чего я достиг в футболе, я добился большим трудом. Мне доверяли, меня избирали, и я старался всегда оправдать это доверие.

Доверие – высшее благо

– В чём же секрет вашего успешного президентского долголетия?

– Всё, чего я достиг в футболе, добился большим трудом. Мне доверяли, меня избирали, и я старался всегда оправдать это доверие. Именно доверие, которое оказывала мне футбольная общественность, и стоит в основе этой моей долголетней деятельности на посту президента Федерации футбола Молдовы. Хочу подчеркнуть, что меня никогда не назначали – меня выбирали. И тренером команды «Зимбру» в 1990 году я стал по итогам выборов. Есть ещё один важный фактор: я прошёл все футбольные ступени.

Я гонял мяч с ребятами с малых лет – нас нельзя было загнать домой. Я получил тот заряд любви к футболу, который питал меня всю жизнь. Однажды меня заметили и пригласили в команду «Нистру», где я должен был доказать, что могу играть в футбол наравне с теми, кто не один год играл в команде мастеров. И я доказал это. И отдал команде все годы своей активной футбольной деятельности.

Затем была работа с мальчишками в футбольной школе. Потом в течение двух лет я учился в Высшей школе тренеров в Москве, где моими однокурсниками были такие известные футболисты, а впоследствии успешные тренеры, как Газаев, Онищенко, Тарханов, Мельников и др. Полученные знания и навыки я закрепил на тренерской работе в ряде клубов Румынии и Молдовы. Я обладал этим опытом и авторитетом, сложившимся в те годы игры, когда в определённый момент ко мне обратилась футбольная общественность с предложением возглавить ФФМ. Я принял участие в выборах и был поддержан большинством членов федерации, хотя моими соперниками тогда были три известных и уважаемых человека. В этом и весь секрет – оказанное доверие. Моя жизнь – футбол.

– Каким своим достижением гордится президент ФФМ Павел Чебану?

– Что касается оценки деятельности человека: по моему мнению, лучшим арбитром сделанного каждым из нас может быть только время. И сейчас, оглядываясь назад, на тот год, когда мне доверили возглавить ФФМ, могу сказать, что нашей футбольной общественности удалось добиться немало. У нас не было многого из того, что было в других республиках. Поэтому нам пришлось уделить особое внимание именно созданию своей материальной базы. Сейчас мы можем похвастаться современным офисом, Центром подготовки сборных команд, современным многофункцио-

нальным футзалом-ареной, многими футбольными полями с искусственным покрытием и хорошей функциональной футбольной структурой. Поэтому я, когда принял решение уйти с поста президента ФФМ, знал, что создано всё необходимое для нормальной дальнейшей работы федерации. Доказательством тому стало строительство у нас в стране в 2020 году одного из лучших в Европе стадионов по пляжному футболу. И это в полной мере заслуга нынешнего руководства Федерации футбола Молдовы, которое смогло очень успешно реализовать данный проект. У нас установились очень хорошие отношения с международными структурами ФИФА и УЕФА. Нас считают надёжными партнёрами и всегда идут навстречу при реализации в РМ различных футбольных проектов. И это всё в целом даёт нам надежду, что будущие поколения продолжат то, что мы сделали. А время даст нам ту оценку, которую мы заслужили.

– Продолжаете ли вы работать сейчас в европейских футбольных структурах?

– Сейчас я продолжаю работать в УЕФА одним из руководителей Комитета по футболу и принимаю участие в различных семинарах и других мероприятиях, организуемых этим союзом, направленных на развитие массового футбола, проведение уроков футбола в школе, организацию подготовки тренеров. Всё это позволяет нам сохранять активные связи молдавского футбола с европейскими футбольными структурами и другими национальными федерациями с позиции нашего представительства в УЕФА. Думаю, что нам это только на пользу.

Достойный сын своего отца

– Что было волнительнее, Павел Георгиевич, – следить за своей командой с тренерской скамейки или за своим сыном-вратарём с трибуны? Чем сейчас занимается ваш сын, не подарил ли он вам внуков?

– Для каждого отца всё, что делают их сыновья, это особая часть жизни, потому что мы хотим видеть в них продолжение многого того, чего мы бы хотели сделать, но по разным причинам нам это не удалось. Илья – хороший сын, и я очень дорожу этим. У него было трудное детство. Рано лишившись матери, он и отца видел нечасто. Я учился в Москве, работал в командах за пределами Кишинёва. У нас даже родственников в столице не было. Выручали друзья, которые брали моего малыша на воспитание.

Сын тоже стал футболистом, вратарём – позиции, у которой ответственности ещё больше. Он прошёл школу «Зимбру» и дорожит этим. Собирает, когда может, своих друзей, с кем тренировался, и даже турнир организовал для бывших воспитанников клуба. Когда Илья подрос, играл в Австрии, а затем в Польше, где оставил хорошее впечатление о себе. Потом выступал в составе различных российских клубов премьер-лиги – Казани, Томска, Саранска – и везде проявлял себя достойно. Имея этот опыт, привлекался и в национальную сборную страны. Его уважают и всегда ценили за отношение к себе и к коллективу, в котором играл. Сын старался быть на высоте, понимая: всё, что он делает, отражается на моей репутации и моём авторитете. Может, поэтому он и решил раньше завершить свою спортивную карьеру, чтобы избавить меня от любого давления на этот счёт.

Сейчас Илья живёт в Москве. Он – вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами Московского кредитного банка. Когда я приезжаю к нему, то всегда радуюсь, когда вижу его в кругу известных представителей футбольного мира. Его знают и уважают, и я искренне горжусь своим сыном. Внуков мне он пока не подарил – находится в поисках своей избранницы.

Болельщики требуют зрелищ

– В последнее время человечество столкнулось с невиданной ранее напастью – пандемией, которая никак не закончится. Футбол страдает от этого наряду с другими видами спорта, оставаясь с пустыми стадионами. Как вы считаете, удастся ли при этом уцелеть профессиональному футболу в таких маленьких и не очень успешных странах, как Молдова?

– В последнее время мы почувствовали, что, несмотря на эту сложную ситуацию, футбол вновь начал дарить людям долгожданные положительные эмоции и радость от интересных игр и голов. Недавно в Кишинёве прошёл этап чемпионата Европы по пляжному футболу в дивизионе В. Думаю, он принёс немало удовольствия любителям футбола. Давно не было такого ажиотажа и интереса к футболу – километровые ряды автомобилей на прилегающих улицах и большой поток людей, стремящихся попасть на финальные матчи. Это ещё раз подтверждает, что люди хотят смотреть зрелищные футбольные соревнования и готовы массово приходить на стадионы. Особенно когда наши команды играют хорошо и выигрывают, как в данном случае сделала сборная по пляжному футболу, став победительницей этого турнира.

Конечно, и выступления наших команд в еврокубках в этом году были более интересными. А наш чемпион «Шериф» даёт надежду, что будем смотреть европейский футбол у нас до поздней осени. В общем, я остаюсь оптимистом и очень надеюсь, что футбол будет всегда давать нам надежду на всё хорошее. А это непростое время пройдёт, и мы будем вместе с вами радоваться футболу так же, как это делали с тех пор, как он существует.

Алексей Попов