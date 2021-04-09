Фуркулицэ: Зарплаты некоторых чиновников в Молдове выше, чем у всей нашей фракции вместе взятой (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Зарплаты некоторых чиновников в Молдове выше, чем у всей нашей фракции вместе взятой (ВИДЕО)

Председатель фракции ПСРМ поддержал на сегодняшнем заседании парламента инициативу о плафонировании зарплат руководителей государственных ведомств. Корнелиу Фуркулицэ отметил, что ежемесячные доходы некоторых чиновников в Молдове превышают зарплаты всей вместе взятой фракции Партии социалистов.  

– Когда они слышат, какие зарплаты у депутатов, они хохочут, со стульев падают от смеха, – сказал он. 

Фуркулицэ отметил, что должна быть восстановлена справедливость в отношении тех, кто честно трудится и действительно заслуживает высоких зарплат.

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