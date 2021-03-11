Фуркулицэ: Во время предвыборной кампании Санду скрыла от людей намерение нарушать Конституцию

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Майя Санду скрывала свою некомпетентность в период предвыборной кампании, когда просила граждан голосовать за неё. Кроме того, она не говорила людям, что не будет соблюдать Конституцию, и что, помимо сложной пандемической ситуации, в стране после её прихода к власти будет ещё и политический кризис, а она будет отвергать любые предложения по выходу из него. Об этом в рамках передачи на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Она не говорила: “Я не буду соблюдать Конституцию, я не выдвину правительство, по моей вине будет 3-5-10 месяцев нестабильности”, – сказал он.

Фуркулицэ отметил, что и дискурс Санду о необходимости досрочных выборов прозвучал только после президентских выборов и её вступления в должность.

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