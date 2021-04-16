Фуркулицэ: В парламенте нет ни единой социальной инициативы Майи Санду (ВИДЕО)

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Обещала “вселенское счастье”, а на деле видим только популизм. Речь о президенте страны Майи Санду. На сегодняшнем заседании парламента председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил депутатам ПДС, раскритиковавшим инициативу социалистов о компенсировании гражданам расходов на электроэнергию, что глава государства не выдвинула ни единого предложения в поддержку населения.

– Майя Санду обещала пенсии в размере 2000 леев, обещала увеличить зарплаты, обещала, что все будут счастливы, но за полгода мы не видим ни одной её инициативы. Назовите социальную инициативу Майи Санду из её предвыборной программы, которая была зарегистрирована в парламенте. Это просто цинизм, – сказал Фуркулицэ.

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