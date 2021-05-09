Фуркулицэ: У того, кто не помнит свою историю, нет будущего (ВИДЕО)

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День Победы – это народный праздник, который давно уже стал традицией. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который сегодня вместе с коллегами по партии решил принять участие в многотысячном Марше Памяти в Кишинёве. Он отметил, что у тех, кто пытается переписать историю, нет ни единого шанса сделать это.

– Их на порядок меньше, чем тех, кто помнит. Это говорит о том, что переписать правду очень сложно. У того, кто не помнит свою историю, нет будущего, – сказал он.

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