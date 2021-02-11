Фуркулицэ: У Дурлештяну будет профессиональная команда, которая справится со всеми вызовами (ВИДЕО)

Фуркулицэ: У Дурлештяну будет профессиональная команда, которая справится со всеми вызовами (ВИДЕО)

Представители фракции ПСРМ приняли участие с другими парламентскими фракциями и группами в консультациях с Майей Санду и уведомили президента о формировании большинства, состоящего из 54 депутатов, которое поддержало кандидатуру Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра. Об этом заявил лидер фракции Корнелиу Фуркулицэ. 

– Мы подали все документы, они зарегистрированы, – сказал он. 

Фуркулицэ также отметил, что у социалистов есть заверения в том, что Дурлештяну в парламенте широко поддержат – не только те, кто подписались в её поддержку, но и другие депутаты.

– Мы ждём, пока госпожа президент последует предписаниям Конституции и выдвинет Марианну Дурлештяну для последующих процедур. Считаем, что это подходящая кандидатура с большим опытом. Она беспартийна, в отличие от кабинета Гаврилицэ, и она представит профессиональную команду, которая справится с существующими в стране проблемами, – сказал он. 

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