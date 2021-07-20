Фуркулицэ: Сомневаюсь, что Путин намерен встретиться с Санду

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Новая власть будет придерживаться исключительно прозападного геополитического курса, тогда как отношения с Россией вновь пострадают. В этом уверен Корнелиу Фуркулицэ. В рамках передачи на частном телеканале он высмеял намерение Санду потребовать от Путина “вывода российских войск из Приднестровья”, сравнив эту ситуацию с известной басней “Слон и моська”.

– Это звучит комично. Сомневаюсь, что Путин намерен встретиться с Санду, – сказал Фуркулицэ.

Депутат ПСРМ уверен, что новая власть будет придерживаться антироссийской политики.

– Не зря было такое массовое вмешательство в выборы извне. Есть геополитический интерес. Доказательство – и недавний форум в Батуми, те заявления, которые были сделаны там. Уверен, мы увидим продолжение, – подчеркнул он.

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