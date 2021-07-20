Фуркулицэ: Сомневаюсь, что Путин намерен встретиться с Санду

Фуркулицэ: Сомневаюсь, что Путин намерен встретиться с Санду

Новая власть будет придерживаться исключительно прозападного геополитического курса, тогда как отношения с Россией вновь пострадают. В этом уверен Корнелиу Фуркулицэ. В рамках передачи на частном телеканале он высмеял намерение Санду потребовать от Путина “вывода российских войск из Приднестровья”, сравнив эту ситуацию с известной басней “Слон и моська”.  

– Это звучит комично. Сомневаюсь, что Путин намерен встретиться с Санду, – сказал Фуркулицэ. 

Депутат ПСРМ уверен, что новая власть будет придерживаться антироссийской политики.

– Не зря было такое массовое вмешательство в выборы извне. Есть геополитический интерес. Доказательство – и недавний форум в Батуми, те заявления, которые были сделаны там. Уверен, мы увидим продолжение, – подчеркнул он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md