Фуркулицэ – Санду: Вы хотели управлять страной? Так управляйте!

Фуркулицэ – Санду: Вы хотели управлять страной? Так управляйте!

Майя Санду боится взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Именно поэтому она переживает, что депутаты проголосуют за то правительство, которое она выдвинет. Так считает председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.  

– Санду боится, что проголосуют за её правительство. А в чём боязнь? В том, что нужно будет за это отвечать? Что её министры могут быть не совсем компетентными – как в её прошлом кабинете министров? А вы разве не к этому шли? Вы хотели управлять страной. Так управляйте! – сказал он в рамках передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV. 

Напомним, ранее социалисты потребовали от Санду выдвинуть до 1 февраля кандидатуру на должность премьер-министра. Сама президент заявила, что объявит о своём решении по этому поводу на следующей неделе.

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Комментарии (1)

  1. как управлять, если у нее нет правящего большинства в парламенте? Этот вопрос задайте социалистам и шорикам, разграбивших страну!!!

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