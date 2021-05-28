Фуркулицэ: Санду вмешивается в предвыборную кампанию и занимается электоральной деятельностью

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Президент Республики Молдова Майя Санду вмешивается в предвыборную кампанию и занимается электоральной деятельностью. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил последнее появление Санду на заседании Высшего совета магистратуры, а также её визиты в районы.

Фуркулицэ напомнил, что в 2019 году Игорь Додон не проводил встречи с гражданами в канун выборов, так как тогда было решение, что они могут быть расценены как электоральные. Санду же, по всей видимости, закон не писан.

– Визит в Высший совет магистратуры, на котором прозвучали определённые призывы, массовые визиты в территории – это очевидные электоральные действия. Я хочу напомнить, что ПДС ещё даже не выбрала председателя партии. Игорь Гросу – временно исполняющий обязанности. То есть здесь мы тоже видим неясность, – сказал он.

Напомним, что накануне неправительственная организация “Promo-Lex” выявила случай вмешательства Майи Санду в предвыборную кампанию в пользу ПДС. Санду его отрицает, но намерена продолжать призывать граждан голосовать “только за честных депутатов”.

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