Фуркулицэ: Санду пренебрегла консультациями с фракциями. Гросу сам не знал, что станет кандидатом

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В парламенте есть большинство, а у большинства есть кандидат в премьеры, и президент должна выдвинуть его. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он подчеркнул, что Майя Санду пренебрегла консультациями с фракциями и выдвинула кандидата, “который ещё утром не знал, что станет кандидатом”.

– Она должна была выдвинуть кандидата, который должен был быть проголосован. Если бы она выдвинула кандидатуру Владимира Головатюка, он был бы избран премьером, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что не считает первую попытку истинной попыткой.

– Госпожа Гаврилица говорила: “Пожалуйста, не голосуйте за меня”. Это была не попытка избрания, а попытка неизбрания, – подчеркнул он.

Лидер социалистов также дал понять, что если КС выскажется 15 апреля за роспуск парламента, ПСРМ оставляет за собой право обратиться по этому поводу в международные структуры, включая Венецианскую комиссию. Он добавил, что социалисты никогда не противились проведению досрочных выборов, но выступают за их организацию только после проведения массовой вакцинации населения.

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