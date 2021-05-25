Фуркулицэ: Санду паразитирует на бедах людей, в которых она сама и виновата (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Санду паразитирует на бедах людей, в которых она сама и виновата (ВИДЕО)

Майя Санду доказала, что требования Международного валютного фонда для неё важнее, чем интересы и чаяния граждан. Именно поэтому она отклонила законы, принятые в поддержку нашего населения, но противоречащие политике МВФ. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.  

– Майя Санду – это паразит. Она паразитирует на страданиях граждан, а беды людей – результат правления правых партий. Она хочет привести во власть прежнюю команду паразитов. Налицо – политическое паразитирование. Сами создали ситуацию, и сами же обещают бороться с ней. Поэтому я призываю граждан сделать правильный выбор – между паразитами и теми, кто действительно трудится, – сказал он. 

Фуркулицэ также заверил, что если к власти по результатам выборов придут коммунисты и социалисты, все отклонённые Санду законопроекты в поддержку граждан будут приняты. В случае же победы правых социальные инициативы будут и далее блокироваться.

– Если вы проголосуете за правых, они будут кормить вас обещаниями, что “хорошее обязательно произойдёт”, но неизвестно когда, а сегодня нужно что-то уступить МВФ, повысить возраст выхода на пенсию, понизить сами пенсии, потому что в бюджете нет денег, а в стране много коррупции. Правые собираются бороться с коррупцией до тех пор, пока в этой стране никого не останется, – подытожил он. 

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