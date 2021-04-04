Фуркулицэ: Санду – очень циничный политик. Она принимает решения только в свою пользу (ВИДЕО)

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Собственный рейтинг и рейтинг партии “Действие и солидарность” – вот что заботит и на что опирается во всей своей деятельности Майя Санду. Именно по этой причине она сначала сдала власть, отказавшись от должности премьер-министра, а после – сделала всё, чтобы уничтожить своих бывших партнёров по блоку, платформу “Достоинство и правда”. Однако всё познаётся в сравнении, и граждане обязательно поймут, кто есть кто. В этом уверен председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Майя Санду, будучи премьер-министром и видя, что Андрей Нэстасе проиграл Иону Чебану, когда мы были в коалиции и не было жёсткого противостояния, решила спровоцировать правительственный кризис: ушла с должности, взвалила всё на социалистов и начала готовиться к президентским выборам. Они признают это сейчас. Не исключена вероятность, я даже подозреваю, что она есть, что они знали о надвигающейся пандемии, – сказал он в рамках передачи “Механизм действия” на “НТВ Молдова”.

Фуркулицэ подчеркнул, что в этой ситуации социалисты, в отличие от Майи Санду и ПДС, не побоялись взять на себя ответственность за управление страной, а 2020 год выдался благодаря сотрудничеству всех ветвей власти хорошим и спокойным.

– Мы смогли удержать пандемию, в то же время были реализованы инвестиционные проекты. Что получается, когда ветви власти соперничают друг с другом – мы видим сейчас. Требовали отставки правительства Кику – правительство ушло. Дальше что? Потом сказали: “А почему оно ушло? Почему дальше не отвечает?”. Если Санду требовала, у неё должно было быть решение для страны, – отметил социалист.

Председатель фракции ПСРМ также подчеркнул, что аналогичным образом Санду поступила и в отношении объявленного в стране чрезвычайного положения.

– Позиция такова: “Я посмотрю, что будет. Если будет плохо, я буду вас ругать. Если будет хорошо, я отмолчусь или присвою себе ваши заслуги”. Это циничный и прагматичный политик, который принимает решения только в свою пользу. Мы видели, как она поступила со своими партнёрами по коалиции. Там просто публично не говорят об этом, но в ППДП сильно недовольны, – добавил он.

Фуркулицэ также отметил, что “всё познаётся в сравнении”, и призвал посмотреть, “какими будут успехи Майи Санду в 2021 году”.

– Я почти что уверен, что она будет повторять: “Этот коррумпированный парламент не дал мне ничего сделать, я и дальше буду с ними бороться”. Борьба с коррупцией становится какой-то мантрой, – подытожил председатель фракции ПСРМ.

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