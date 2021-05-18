Фуркулицэ: Санду – это вирусное заболевание для Молдовы. Вакцина от него – блок ПКРМ-ПСРМ (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Санду – это вирусное заболевание для Молдовы. Вакцина от него – блок ПКРМ-ПСРМ (ВИДЕО)

Годы правления альянсов “За европейскую интеграцию” обернулись для Молдовы кражей миллиарда, разграблением банков, сдачей в концессию аэропорта, сомнительными приватизациями и многим другим. Если по результатам досрочных парламентских выборов к власти в нашей стране придут те же партии, но под другим “брендом” – вместо ЛДПМ – ПДС – деградация РМ будет продолжена. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

Социалист напомнил, как на днях Майя Санду отклонила целый ряд законов, направленных в поддержку населения, в том числе о компенсировании расходов граждан на электроэнергию и увеличении доли отечественных товаров на полках молдавских супермаркетов.

– Эти законы были в интересах народа, но, так как они противоречат политике международных финансовых организаций, она их не промульгировала. Ничего из того, что запрещает МВФ, Майя Санду не произведёт. Для Республики Молдова Майя Санду – вирусное заболевание. От этого заболевания есть хорошая вакцина – блок социалистов и коммунистов, – подчеркнул Фуркулицэ. 

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