Фуркулицэ: Санду хочет увеличить своё представительство в парламенте ценой здоровья и жизней граждан (ВИДЕО)

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Выборы могут состояться только при широком консенсусе в парламенте и после массовой вакцинации населения нашей страны. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что сомневается, что выборы пройдут 1 августа, как ранее заявил вице-спикер, депутат ПДС Михай Попшой.

– Майя Санду желает провести досрочные выборы как можно скорее, чтобы её партия имела большее представительство в парламенте. Это довольно цинично, потому что на кону здоровье и жизнь наших людей, – сказал он.

Фуркулицэ подчеркнул, что социалисты не отказываются от идеи проведения досрочных выборов, однако настаивают на том, что они должны быть организованы исключительно после того, как будут массово провакцинированы граждане.

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