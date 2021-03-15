Фуркулицэ: Санду должна вести нормальный диалог с парламентскими фракциями, а не собирать депутатов “для отвода глаз” (ВИДЕО)

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Майя Санду должна провести с парламентскими фракциями не формальные, а настоящие дискуссии, которые должны завершиться конкретными выводами – есть или нет парламентское большинство и есть или нет у него кандидатура на пост премьер-министра. В случае положительных ответов на оба вопроса президент обязана выдвинуть претендента на должность главы кабинета министров. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

Он также отметил, что последние переговоры носили формальный характер и были очень короткими.

– Они длились всего полчаса, собрали всех вместе, после чего, несмотря на рекомендации КС, Майя Санду выбрала свой вариант. Никто из представителей присутствовавших тогда фракций не советовал президенту повторно выдвинуть кандидатуру Натальи Гаврилицы. Высказывались или за избрание правительства, или за досрочные выборы, но в соответствии с Конституцией, – добавил он.

Напомним, что завтра Майя Санду проведёт очередной раунд переговоров с парламентскими фракциями и группами.

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