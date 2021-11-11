Фуркулицэ разоблачил Карпа: Человек Плахотнюка в ПДС (ВИДЕО)

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В 2019 году нынешний депутат ПДС Лилиан Карп был в парламенте “глашатаем” Владимира Плахотнюка и по указке олигарха распространял те или иные слухи и вбрасывал “фальшивки”. Об этом на сегодняшнем заседании рассказал вицн-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– На последнем перед досрочными выборами заседании парламента в 2019 году в кулуарах парламента говорилось о том, и вы знаете, кто распространял эту информацию, что власть готовит арест трёх депутатов – Раду Мудряка, Адриана Лебединского и Корнелия Фуркулицэ. Знаете, кто распространял эти слухи? Лилиан Карп. У меня есть подтверждение. Этот человек постоянно ходил по парламенту и вбрасывал различные фальшивки. Господин Карп, как тебе удалось быть и в прошлом парламенте, и в этом? – отметил социалист.

Депутат БКС также призвал правящее большинство не тянуть одеяло на себя, приписывая себе заслугу свержения режима Владимира Плахотнюка.

– Мы рисковали гораздо больше. Вы были под защитой и послов, и партнёров. У нас не было никакой защиты, только риски. Уважайте тех, кто имел смелость в тех обстоятельствах пойти на этот шаг. Только мы знаем, как это было сделано, – отметил Фуркулицэ.

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