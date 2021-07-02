Фуркулицэ: Расследование “кражи века” осталось только в повестке ПСРМ (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Расследование “кражи века” осталось только в повестке ПСРМ (ВИДЕО)

На данный момент с печальной историей кражи миллиарда борется только Партия социалистов. Об этом в интервью частному телеканалу заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что другие партии, громко заявлявшие о намерениях вернуть украденные деньги и наказать виновных, отказались от этого. 

– Вы видели все наши действия. Мы оспорили в КС решения правительства, позволившие “провернуть” эту кражу. Наш коллега выступил с пресс-конференцией, где разоблачил и описал весь механизм. Есть и обращение в Генпрокуратуру по этому поводу. Единственная политическая сила, которая не оставила эту тему, – это ПСРМ, – сказал он. 

Фуркулицэ добавил, что подавляющее большинство граждан знают, что кража миллиарда была сконцентрированным, хорошо организованным действием при участии двух лидеров и двух партий – ЛДПМ во главе с Филатом и ДПМ во главе с Плахотнюком – при молчаливом согласии внешних партнёров.

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