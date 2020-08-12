Фуркулицэ рассказал об инициативах фракции ПСРМ для новой парламентской сессии

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Предстоящая осенняя парламентская сессия будет непростой, так как все фракции будут вовлечены в избирательную кампанию, однако, в отличие от нынешней оппозиции, которая заинтересована в создании хаоса, правительство и парламентское большинство будут и далее делать всё для того, чтобы обеспечить бесперебойную выплату зарплат и пенсий, продвигать инвестиционные проекты, укрепить медицинскую сферу и оказать помощь сельхозпроизводителям. Об этом в интервью порталу “Трибуна” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он отметил, что деятельность оппозиции в прошлой сессии была популистской, провокационной и неконструктивной, отметив, что подобное поведение недопустимо и вызывает у граждан разочарование. В то же время работу коллег по фракции Фуркулицэ оценил на “10+”, рассказав, какие проекты социалисты подготовили для новой сессии.

– В первую очередь, в социальной области мы выдвинем инициативы, направленные в поддержку социально уязвимых слоев, а также инициативы о повышении зарплат и других социальных выплат, о подготовке медицинской системы к предстоящему периоду. В экономической области приоритет будет отдан инициативам, направленным на восстановление экономики в условиях пандемии, на поддержку экономических агентов и на борьбу с последствиями засухи. Конечно же, мы поддержим инициативы правительства: проекты бюджета и бюджетно-налоговой политики на будущий год, выполнение условий международных соглашений, реформы в области юстиции и борьбы с коррупцией. Безусловно, многое зависит от результатов президентских выборов, от длительности существования нынешней коалиции, и не будем забывать, что ПСРМ выступает за досрочные выборы, так как считает, что это – единственная возможность избрания такого парламента, которому будут верить, – сказал он.

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