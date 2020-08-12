Фуркулицэ рассказал об инициативах фракции ПСРМ для новой парламентской сессии

Фуркулицэ рассказал об инициативах фракции ПСРМ для новой парламентской сессии

Предстоящая осенняя парламентская сессия будет непростой, так как все фракции будут вовлечены в избирательную кампанию, однако, в отличие от нынешней оппозиции, которая заинтересована в создании хаоса, правительство и парламентское большинство будут и далее делать всё для того, чтобы обеспечить бесперебойную выплату зарплат и пенсий, продвигать инвестиционные проекты, укрепить медицинскую сферу и оказать помощь сельхозпроизводителям. Об этом в интервью порталу “Трибуна” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

Он отметил, что деятельность оппозиции в прошлой сессии была популистской, провокационной и неконструктивной, отметив, что подобное поведение недопустимо и вызывает у граждан разочарование. В то же время работу коллег по фракции Фуркулицэ оценил на “10+”, рассказав, какие проекты социалисты подготовили для новой сессии.

– В первую очередь, в социальной области мы выдвинем инициативы, направленные в поддержку социально уязвимых слоев, а также инициативы о повышении зарплат и других социальных выплат, о подготовке медицинской системы к предстоящему периоду. В экономической области приоритет будет отдан инициативам, направленным на восстановление экономики в условиях пандемии, на поддержку экономических агентов и на борьбу с последствиями засухи. Конечно же, мы поддержим инициативы правительства: проекты бюджета и бюджетно-налоговой политики на будущий год, выполнение условий международных соглашений, реформы в области юстиции и борьбы с коррупцией. Безусловно, многое зависит от результатов президентских выборов, от длительности существования нынешней коалиции, и не будем забывать, что ПСРМ выступает за досрочные выборы, так как считает, что это – единственная возможность избрания такого парламента, которому будут верить, – сказал он. 

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