Фуркулицэ рассказал о двойных стандартах “АКУМ” в отношении “закона о миллиарде” (ВИДЕО)

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Многие партии обещали своим избирателям отменить “закон о миллиарде”, а ППДП даже собирала подписи в поддержку этой инициативы. Однако когда социалисты сдержали своё слово и отменили этот закон, остальные вдруг заговорили о том, что это “навредит” отношениям Молдовы с международными финансовыми организациями. Двойные стандарты данных политформирований приводят в недоумение председателя парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Товарищи, а когда вы выдвигали эту инициативу в своих программах, вы не знали о последствиях? Да, мы на себя берем в том числе и последствия, и мы говорим совершенно ответственно, что этот закон можно применить, что у Нацбанка есть достаточно резервов, которые можно будет использовать. Необходимо только, чтобы то правительство, которое будет на тот момент, правильно его внедрило. Если оно не справится – у нас есть хорошие специалисты, которые могут посоветовать, как это сделать, – сказал он.

Напомним, накануне депутаты отменили скандальный “закон о миллиарде”. Представители ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против этого и требовали исключить данный проект из повестки вчерашнего заседания. Более того, принятое решение они намерены оспорить в КС.

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