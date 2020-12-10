Фуркулицэ рассказал, кто стоит за протестом фермеров (ВИДЕО)

Фуркулицэ рассказал, кто стоит за протестом фермеров (ВИДЕО)

Некоторые политические силы страны используют аграриев в личных целях, отмечает председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ. В рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” он прокомментировал последний протест аграриев. Фуркулицэ отметил, что располагает информацией о том, что к акции имеет отношение депутат ППДП Александр Слусарь. 

– Было бы хорошо, чтобы эти протестующие сказали, кто они, какие аграрные хозяйства представляют, потому что большинство этих тракторов были куплены за счет государственных субсидий. Господин Слусарь участвовал в проектах, посредством которых предоставлялись эти пособия. Есть информация, что он и собирает их, просит участвовать. Я думаю, что он использует этот фактор в том числе в ущерб фермерам, – сказал лидер социалистов. 

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