Фуркулицэ рассказал, чем вызвана истерика группы “Продам Молдову”

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Партия олигархов требует, чтобы президент страны Игорь Додон, избранный голосами почти 835 тысяч граждан, ушел. Представители “Продам Молдову” хотят избавиться таким образом от дел, возбужденных по факту кражи миллиарда и незаконной сдачи в концессию Международного аэропорта, а также других беззаконий, которые они допустили в период захвата государства. Так считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

На своей странице в соцсети он отмечает, что чем ближе становятся прокуроры к тому, чтобы узнать имена реальных бенефициаров кражи миллиарда, чем ближе привлечение к ответственности всех замешанных в этом “преступлении века”, тем больше истерики в рядах олигархических партий.

– ПСРМ поддерживает главу государства, избранного всенародно, и расценивает истеричную кампанию Андриана Канду и партии “Продам Молдову” как отчаянный шаг в защиту того, что они украли у страны и народа. Они запустили это действо именно сегодня, чтобы отвлечь внимание от того, что Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор блокирует финансовую помощь сотням тысяч жителей нашей страны. Но граждане всё видят и понимают, и на выборах скажут, кто был прав, а кто – нет, – подчеркнул Фуркулицэ.

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