Фуркулицэ рассказал, чем вызвана истерика группы “Продам Молдову”

Фуркулицэ рассказал, чем вызвана истерика группы “Продам Молдову”

Партия олигархов требует, чтобы президент страны Игорь Додон, избранный голосами почти 835 тысяч граждан, ушел. Представители “Продам Молдову” хотят избавиться таким образом от дел, возбужденных по факту кражи миллиарда и незаконной сдачи в концессию Международного аэропорта, а также других беззаконий, которые они допустили в период захвата государства. Так считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

На своей странице в соцсети он отмечает, что чем ближе становятся прокуроры к тому, чтобы узнать имена реальных бенефициаров кражи миллиарда, чем ближе привлечение к ответственности всех замешанных в этом “преступлении века”, тем больше истерики в рядах олигархических партий.

– ПСРМ поддерживает главу государства, избранного всенародно, и расценивает истеричную кампанию Андриана Канду и партии “Продам Молдову” как отчаянный шаг в защиту того, что они украли у страны и народа. Они запустили это действо именно сегодня, чтобы отвлечь внимание от того, что Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор блокирует финансовую помощь сотням тысяч жителей нашей страны. Но граждане всё видят и понимают, и на выборах скажут, кто был прав, а кто – нет, – подчеркнул Фуркулицэ. 

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