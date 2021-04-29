Фуркулицэ раскрыл “секрет успеха” правых в Молдове: Фото с послом и критика в адрес Додона (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ иронично прокомментировал тенденцию, которая сформировалась на правом политическом фланге в Молдове за последние годы.

– Чтобы стать успешным правым политиком с большим будущим, нужно, чтобы тебя поддерживал один посол, чтобы у тебя было фото с ним, обязательно нужно оспорить в КС какой-нибудь социальный закон, типа решения об отмене Закона о миллиарде, и третье обязательное условие – критиковать Додона. Вот тогда всё у тебя будет хорошо, – пошутил Фуркулицэ.

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