Фуркулицэ: Пусть представители ПДС объясняют гражданам, почему они заблокировали наши социальные инициативы (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ призывает граждан спросить у представителей ПДС в рамках предстоящей предвыборной кампании, почему они заблокировали принятие парламентом социальных инициатив – повышение зарплат медиков на 40%, возмещение задолженностей по зарплатам сотрудникам ГП “Железная дорога Молдовы” и так далее. Об этом Фуркулицэ заявил в рамках программы на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что социалисты будут продвигать эти и другие проекты и в новом парламенте.

– Это останется на совести представителей ПДС. Пусть идут к гражданам и отвечают на вопросы. Мы расскажем людям, что хотели сделать, и обещаем, что большинство инициатив, которые мы не успели реализовать, обязательно исполним в новом парламенте, – сказал он.

Председатель фракции ПСРМ также выразил надежду на то, что Майя Санду промульгирует решение о компенсировании расходов населения на электроэнергию – данная инициатива была принята парламентом в двух чтениях.

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