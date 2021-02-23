Фуркулицэ: ПСРМ будет настаивать на кандидатуре Дурлештяну

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ПСРМ будет и далее настаивать на кандидатуре Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра. Об этом объявил председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ в рамках передачи на общественном телеканале.

Он отметил, что после сегодняшнего решения КС социалисты будут и далее обсуждать с парламентскими фракциями кандидатуру Дурлештяну.

– Наша фракция и далее будет поддерживать кандидатуру Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута на пост премьера в полном соответствии с Конституцией, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что решение о дальнейших действиях руководство ПСРМ примет в ближайшее время.

– Мы изучим мотивационную часть, все юридические положения, и будем действовать в строгом соответствии с ними. Повторюсь: ПСРМ, наша фракция в парламенте никому не позволят нарушать Конституцию, – добавил он.

Напомним, сегодня КС постановил, что указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера был неконституционным.

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