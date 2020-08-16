Фуркулицэ: Продажа сельхозземель иностранным компаниям – одно из «волшебных» решений оппозиции для проблемы аграриев

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Те, кто сегодня пришли на встречи с «волшебными» решениями для сельхозпроизводителей, – чемпионы по закрытию школ и больниц. Правда, на их языке это называется «оптимизацией». «Оптимизацию» они подготовили и для аграриев, уверен председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

⁃ Давайте вспомним, что сделало правительство Санду для фермеров на севере страны, урожай которых пострадал в результате града в 2019 году? Помощь была 0,00 леев. Или, может, Слусарь бегал к тем, кто за взятки предоставлял фермерам тракторы за счет проектов партнеров? Тоже 0,00 леев. Или не они же предложили производителям винограда, которым некуда было сбыть урожай, сделать из него муст и продать детсадам и школам? – задаётся вопросами социалист.

Фуркулицэ отмечает, что у этих политиков есть ещё одно «волшебное» решение: позволить большим международным компаниям покупать сельскохозяйственные земли в Молдове.

⁃ Они вам ещё об этом не сказали? А вы спросите, что они об этом думают. А как думают наши аграрии: после того, как их земли купят большие зарубежные компании, где окажутся они?! – подытожил председатель фракции ПСРМ.

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