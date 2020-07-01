Фуркулицэ – “Про-Молдова”: Испугались, что вечером вас “вздрючит” Плахотнюк? C’est la vie!

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Растиражированная вчера СМИ встреча депутатов ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ и Влада Батрынчи с Штефаном Гацканом состоялась по инициативе последнего. Так как другого времени не нашлось, беседа прошла по дороге домой, в машине Гацкана. Лидер фракции пригласил его на сегодняшнее заседание, и он согласился.

Об этом Корнелиу Фуркулицэ рассказал в комментарии для портала unimedia.info.

– Сегодня он пришел на заседание фракции. Мы поговорили спокойно, цивилизованно, озвучили, чем мы недовольны, выслушали его. Фото с заседания фракции, которое распространили СМИ, сделал я и отправил всем членам Постоянного бюро в качестве доказательства того, что всё в порядке, – пояснил лидер фракции ПСРМ.

Фуркулицэ отметил, что Гацкан признался, что разочаровался в политике и решил отказаться от мандата депутата, чтобы продолжить медицинскую деятельность, но останется рядом с командой ПСРМ. Он подписал соответствующее заявление и дал его лидеру фракции. Фуркулицэ передал документ спикеру, после чего его опубликовал секретариат парламента.

Председатель фракции ПСРМ также опроверг обвинения со стороны “Про-Молдова” в адрес социалистов о том, что они якобы заставили Гацкана подписать заявление о сложении мандата.

– То, что он якобы присоединился к этой группировке, – ложь. Что их смутило, что покупка не состоялось? Испугались, что вечером их “вздрючит” Плахотнюк? C’est la vie! (Такова жизнь – прим.ред.) – подытожил Фуркулицэ.

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