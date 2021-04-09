Фуркулицэ призывает ПДС прекратить агрессию: Кто сеет ненависть, тот её и пожнёт (ВИДЕО)

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Социалисты осуждают агрессивное поведение представителей ПДС как в парламенте, так и в Муниципальном совете Кишинёва. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он подчеркнул, что это очень опасный прецедент, фактически повторяющий то, что происходит в соседней Украине.

– Это недопустимо. Депутат – это представитель народа, и должен вести себя соответственно, – сказал он.

Фуркулицэ призвал представителей ПДС прекратить эту практику и не использовать её ни в парламенте, ни на местном уровне.

– Призываем все политические силы не прибегать к таким методам. Это очень опасно. Кто сеет ненависть, тот её и пожнёт, – подчеркнул социалист.

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