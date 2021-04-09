Фуркулицэ призвал депутатов сдержать своё слово перед избирателями и аннулировать Закон о миллиарде (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте новый проект об отмене так называемого Закона о миллиарде, переложившего возврат денег на плечи граждан. Сегодня данную инициативу рассматривают на заседании законодательного органа. Как и следовало ожидать, правые снова выступили против. В связи с этим председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил им, как в рамках предвыборной кампании все они обещали гражданам отменить этот закон, и призвал их наконец сделать это.

– У нас очень серьёзные намерения, мы строго будем соблюдать процедуру, чтобы потом не было обращений в КС по факту нарушения. Надеюсь, что в этот раз не будет “героев”, которые пойдут в Конституционный суд, и что президент промульгирует данный закон. Призываю вас сдержать перед избирателями данное им слово, – сказал Фуркулицэ.

Напомним, закон был отменен в прошлом году по инициативе социалистов, однако КС аннулировал это решение по запросу депутатов “Про-Молдова”.

э

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