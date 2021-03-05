Фуркулицэ предупреждает тех, кто настаивает на досрочных выборах: Ценой ваших мандатов станет здоровье наших граждан

Фуркулицэ предупреждает тех, кто настаивает на досрочных выборах: Ценой ваших мандатов станет здоровье наших граждан

Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ призывает весь политический класс хорошо подумать о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов в условиях критической пандемической ситуации. Об этом он пишет на своей странице в соцсети. 

– Заболевания и смерти дорогих нам людей будут на счету политических деятелей, которые объявят эти выборы, и не будет поблажек ни для победителей этой предвыборной гонки, ни для проигравших. Эти мандаты будут получены ценой здоровья наших сограждан. Не думаю, что кому-либо нужен такой мандат, – отметил он. 

Напомним, ранее Игорь Додон предложил сначала обеспечить вакцинацию от коронавируса трети населения, а потом вернуться к теме досрочных выборов.

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