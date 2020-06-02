Фуркулицэ: Правительство Санду сильно уступало в профессионализме правительству Кику (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику хорошо справляется со сложившейся ситуацией, а в данный момент нет рисков невыплаты зарплат и пенсий или заморозки инвестиционных проектов. Об этом в рамках передачи “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он отметил, что подобной ситуацией управлять сложно, ведь с таким не сталкивалось еще ни одно правительство.

– И если бы подобное случилось в стране с неопределенной политической обстановкой, без четкой вертикали власти, ситуация была бы куда сложнее. Правительство очень хорошо справляется. В текущий момент нет рисков невыплаты зарплат и пенсий или заморозки инвестиционных проектов, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что правительство Санду серьезно уступало правительству Кику в том, что касается профессионализма.

– Этому было много доказательств. Достижения министров отличались. Правительство Кику всё же, на мой взгляд, находится в нужном месте в нужное время. Да, ситуация сложная, но кабинет министров справляется. Конечно, его критикуют многие: и оппозиция, и другие. Просят ослабить карантинные меры, с другой стороны, говорят, что послабление ограничений приведет к увеличению числа новых случаев коронавируса. Поэтому правительству выпала действительно очень сложная миссия: приходится удовлетворять требования всех – начиная от духовенства, заканчивая врачами, учителями и патентообладателями. Очень сложно в такой ситуации находить золотую середину и справляться с ситуацией в стране, чтобы была сохранена и деятельность, и карантинные меры, и здоровье населения, – подчеркнул глава парламентской фракции ПСРМ.

Корнелиу Фуркулицэ также выразил сомнение в том, что оппозиция рискнет отправить действующее правительство в отставку. – Предположим, проголосует большинство, правительство уйдет в отставку, что будет после? Я хочу видеть политическую силу, которая сегодня способна взять на себя ответственность за созданную ситуацию после отставки правительства и сможет справляться так, чтобы в стране не было кризиса, справляться с пандемией, с ситуацией в экономике и так далее. Это непросто и, может быть, именно это и сдерживает пока наших политических противников от выдвижения вотума недоверия, – сказал он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.