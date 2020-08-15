Фуркулицэ: Правительство ищет топливо, чтобы дать его фермерам для аграрных работ, а некоторые политики предоставляют его им для протестов

Фуркулицэ: Правительство ищет топливо, чтобы дать его фермерам для аграрных работ, а некоторые политики предоставляют его им для протестов

Сегодня те, кто даже не знают, как растёт урожай, зовут крестьян на протесты. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Депутат призывает фермеров не попадаться в капкан политиков и не позволять использовать себя в их интересах.  

– В сельской местности живут мудрые люди. Они знают: если засуха, нужно потерпеть, Бог даст и дождь, и урожай. Но нужно молиться, быть смиренными, быть добрее. Так было испокон веков, так поступали наши предки. Они не протестовали, не шли в столицу с быками, плугами и сапами. Терпеливо ждали, и Господь давал им и дождь, и урожай в амбарах, – отмечает он. 

Фуркулицэ подчеркивает: пока правительство ищет топливо, чтобы дать его аграриям для проведения сельскохозяйственных работ, некоторые политики предоставляют его для проведения протестов.

– Во все времена молдавская земля давала нам всё: ломоть мамалыги и стакан вина. Будем терпеливыми! – призвал он. 

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