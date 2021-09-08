Фуркулицэ: Повышение цен – результат плохого управления ПДС. Вся полнота власти у них, им никто не мешает (ВИДЕО)

0

“Жаловаться не на кого, никто им не мешает”, – так вице-председатель Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал первые недели правления ПДС. Он подчеркнул, что кроме лозунгов о борьбе с коррупцией ничего от этого правительства граждане пока не получили.

– Повышение цен – это результат плохого управления. И до выборов я всегда говорил: смотрите сейчас на те обещания, которые они вам дают, а потом оценивайте по их делам – после того, как они придут к власти. Если дела не идут лучше, а вина перекладывается на другие структуры при том, что у них вся полнота власти – президент, премьер-министр, свой парламент – что ещё нужно? Они уже хотят менять всех руководителей всех агентств без конкурсов. Ответственность за всё происходящее в государстве сейчас взяла на себя ПДС. Вот пусть и отвечает, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.