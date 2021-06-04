Фуркулицэ поставил на место Санду: Кто сейчас президент, тот за всё и отвечает (ВИДЕО)

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Навести порядок в Молдове можно, если к власти придут здоровые, прогосударственные силы, настоящие хозяйственники. Тогда в стране будет благосостояние, а все финансовые обязательства перед гражданами будут выполнены. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что единственным функциональным институтом власти в нашей стране на данный момент является президентура, однако Майя Санду, вместо того, чтобы взять на себя ответственность и приступить к решению проблем, ищет виноватых во всех бедах.

– У нас сейчас даже парламента нет. Сейчас очень важна деятельность президента, она должна давать сигналы, контролировать ситуацию. Когда созывается Высший совет безопасности, должны рассматриваться самые острые вопросы: повышение цен и так далее. Не нужно скидывать на своих политических оппонентов – что Додон виноват в повышении цен на зерно, на топливо и так далее. Ты сейчас президент, ты и отвечаешь, – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ также обратил внимание на то, как вёл себя в период формирования правительств Игорь Додон, и как ведёт Майя Санду.

– На встречах с гражданами Додон всегда говорил: “Я вас услышал, сделаем, приложим все усилия”. Что говорит Майя Санду? “Это не в моей компетенции, это к правительству, это к парламенту”. Не удивлюсь, если после выборов Санду скажет, что и новый состав парламента её не устраивает, – добавил он.

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