Фуркулицэ поставил на место депутатов “АКУМ” (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику является легитимным, у него есть мандат. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил на сегодняшнем заседании парламента депутатам бывшего блока “АКУМ”, призвав их прекратить спекуляции на этот счёт.

– Если вам не нравится какое-то правительство – подпишите вотум недоверия, отправьте его в отставку, назначьте другой кабинет министров и берите на себя ответственность за руководство страной в этих условиях. Если у вас есть такая возможность, мы желаем вам удачи в этом деле, – сказал он.

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