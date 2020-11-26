Фуркулицэ поставил на место депутатов “АКУМ” (ВИДЕО)

Фуркулицэ поставил на место депутатов “АКУМ” (ВИДЕО)

Правительство Иона Кику является легитимным, у него есть мандат. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил на сегодняшнем заседании парламента депутатам бывшего блока “АКУМ”, призвав их прекратить спекуляции на этот счёт. 

– Если вам не нравится какое-то правительство – подпишите вотум недоверия, отправьте его в отставку, назначьте другой кабинет министров и берите на себя ответственность за руководство страной в этих условиях. Если у вас есть такая возможность, мы желаем вам удачи в этом деле, – сказал он. 

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