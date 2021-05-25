Фуркулицэ: После кражи века ЛДПМ “провела ребрендинг” и стала ПДС (ВИДЕО)

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11 июля избирателям предстоит выбрать между словом и делом. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он также обратил внимание на то, что правые силы в нашей стране сегодня представлены теми же партиями, что и 10 лет назад – изменились только названия.

– ЛДПМ провела ребрендинг после “кражи века”. Перегруппировались, изменили тактику и методы и рассчитывают вернуться к власти. Однако, если это случится, повторится и ситуация, которая была тогда, – сказал он.

С другой стороны, добавил Фуркулицэ, есть две партии, ПКРМ и ПСРМ, которые показали реальные результаты и добились положительных перемен для Молдовы. Выбор – за гражданами, а разочарование населения – велико, отметил он.

– Надеюсь, что наши граждане выберут тех, кто доказал, что может, и кто сдержит свои обещания, – подчеркнул он.

Председатель фракции ПСРМ также добавил, что ставки высоки, а потому западные послы так активно вмешиваются в избирательный процесс. Это противоречит дипломатии и является давлением на государственные учреждения, что недопустимо.

– Когда в стране будет правильная власть, такого не будет, – заверил он.

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