Фуркулицэ: Почему бы Санду не подать пример и не вакцинироваться от коронавируса? (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Почему бы Санду не подать пример и не вакцинироваться от коронавируса? (ВИДЕО)

Майе Санду следовало бы подать пример гражданам и вакцинироваться от коронавируса. Так считает председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Задаюсь вопросом, почему Санду до сих пор не вакцинировалась? Пример главы государства был бы весьма кстати, и так делают во всех странах мира, – сказал он. 

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос журналиста, когда она намерена поставить вакцину, Санду ответила: “Когда будет нужно”.

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