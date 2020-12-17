Фуркулицэ: Плохо, когда на протестах фермеров звучат политические лозунги (ВИДЕО)

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Любые протесты должны иметь “очень чёткое предназначение”, а возглавлять их должны лица, уполномоченные говорить от имени всех. Так считает председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Он недоумевает, почему на акциях фермеров вместо конкретных требований аграриев звучат лозунги о досрочных выборах и об отставке кого-либо.

– Хорошо, когда протесты возглавляют какие-то официальные объединения, ассоциации фермеров, профсоюзы, чтобы было понятно, что это требования всех, а не только определённых людей, которые могут быть под влиянием неких политических сил. Мы знаем, что, к сожалению, большинство участников этой акции – соратники отдельных партий. Плохо, когда на протестах фермеров звучат политические лозунги: “Хотим досрочных выборов!” или “Долой!”. Должны звучать требования аграриев, – сказал Фуркулицэ.

Он призвал политиков не использовать проблемы фермеров в своих целях, а сельхозпроизводителей – не поддаваться на манипуляции и провокации.

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