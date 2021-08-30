Фуркулицэ – ПДС: Выполняйте обещания! Не выполните – к ответу! (ВИДЕО)

Фуркулицэ – ПДС: Выполняйте обещания! Не выполните – к ответу! (ВИДЕО)

1 сентября начинается осенняя сессия парламента. Фракция Блока коммунистов и социалистов будет продвигать в её рамках социальные инициативы, проекты в поддержку фермеров, предпринимателей и других категорий граждан. В то же время оппозиция будет следить за тем, чтобы те обещания, которые давала власть гражданам в рамках предвыборной кампании, были воплощены в жизнь. Об этом вице-председатель фракции Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. 

– Если будут говорить, что денег нет, недостаточно поступлений в бюджет, много коррупции и так далее…Ребята! Вы обещали, у вас все рычаги, правительство, парламентское большинство, большинство учреждений слушаются вас. Выполняйте обещания. Не выполните – к ответу! – сказал он. 

Напомним, что в рамках чрезвычайной сессии парламентское большинство не захотело рассматривать ни один из предложенных оппозицией проектов.

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