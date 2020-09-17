Фуркулицэ – ПДС: Выходит, что у вас целый табун кучерявых “козлов отпущения”, которые ничего не понимают, но “бьют копытами”

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Обвинения ПДС в адрес председателя Центральной избирательной комиссии удивили лидера парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. На своей странице в соцсети он напомнил представителям формирования Майи Санду о том, что поправки в Избирательный кодекс, которые вызвали у них претензии, – дело их собственных рук, а глава ЦИК Дорин Чимил – их однопартиец и ставленник, в связи с чем их выпады в его адрес выглядят, мягко говоря, странными.

– “Грешно смеяться над больными”, – так можно описать нынешние претензии одного кандидата и его партии к Центральной избирательной комиссии по поводу финансирования избирательной кампании вследствие изменений, внесенных в Избирательный кодекс, ими же предложенных годом раньше. Естественно, если облажались, то выход только один: найти “козла отпущения”, и лучшим, как они решили, в этом случае является председатель ЦИК – член этой же партии, которого она же выдвинула на эту должность. В таком случае, уважаемые руководители этой партии, у вас целый табун кучерявых “козлов отпущения”, которые кричат и “бьют копытами” в пол и двери парламента, но при этом не имеют ни малейшего представления о происходящем, – отметил председатель фракции ПСРМ на своей странице в соцсети.

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